НАВЕРХ

Депутат в Улан-Удэ заставлял подчиненных «батрачить» на даче

Источник:
Sibnet.ru
88 0
Фото: © facebook.com/ Жаргал Цыбиков

Силовики задержали депутата горсовета Улан-Удэ и директора МУП «Водоканала» Жаргала Цыбикова в четверг. Его подозревают в том, что он использовал работников МУП как бесплатную рабочую силу на даче у тещи, а также в махинациях с деньгами предприятия, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, Цыбиков в 2019 году на протяжении девяти месяцев заставлял сотрудников «Водоканала» работать на даче у своей тещи — он требовал построить дом, проложить коммунальные сети, сделать ремонт. Люди вынуждены были бросать основную работу, связанную с качественным и бесперебойным водоснабжением жителей города.

За работу на даче подчиненным Цыбиков не платил. А строил дом, используя деньги муниципального предприятия. В общей сложности государственная организация лишилась полумиллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗащита обжалует арест мэра Томска

Также, отметило региональное СУ СК, директор предприятия на протяжении двух лет заставлял подчиненных вносить в путевые листы транспорта заведомо ложные сведений с завышенными показателями пройденного пути. «Лишние» деньги, выделенные на покупку топлива, директор присваивал. Общая сумма хищений составила более 700 тысяч рублей.

Республиканское СУ СК возбудило уголовные по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере). Вскоре в суд поступит ходатайство об избрании Цыбикову меры пресечения.

Еще по теме
СК проверит смерть участкового в Новосибирской области
Неизвестные уговаривали школьницу из Бурятии прислать интимные фото
Дело об убийстве беременной дошло до суда в Новосибирске
Домашняя собака в Кузбассе загрызла годовалую девочку
смотреть все
Бурятия #Криминал #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
•
Контроль аренды жилья предложили ужесточить в России
•
Депутат предложил отменить ОГЭ
•
Ученые предсказали Земле новый ледниковый период
Подробности
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат в Улан-Удэ заставлял подчиненных «батрачить» на даче
Сибирь 14.01.2021 14:32
Новосибирец сбил пешехода и увез на кладбище
Сибирь 14.01.2021 14:16
Самые популярные имена младенцев назвали в Томске
Сибирь 14.01.2021 13:38
Студентка из Томска разработала сверхлегкий велосипед
Сибирь 14.01.2021 13:12
Самое популярное
Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске
6132
Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда
4558
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
3982
Томич сделал серию карикатур на местных политиков
3598
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
•
Контроль аренды жилья предложили ужесточить в России
•
Депутат предложил отменить ОГЭ
•
Ученые предсказали Земле новый ледниковый период
Как это работает
•
Как включить режим бога для Windows 10
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
52
Путин приказал колоть вакциной всех
32
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
30
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
22
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
20