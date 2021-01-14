Депутат в Улан-Удэ заставлял подчиненных «батрачить» на даче

Силовики задержали депутата горсовета Улан-Удэ и директора МУП «Водоканала» Жаргала Цыбикова в четверг. Его подозревают в том, что он использовал работников МУП как бесплатную рабочую силу на даче у тещи, а также в махинациях с деньгами предприятия, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, Цыбиков в 2019 году на протяжении девяти месяцев заставлял сотрудников «Водоканала» работать на даче у своей тещи — он требовал построить дом, проложить коммунальные сети, сделать ремонт. Люди вынуждены были бросать основную работу, связанную с качественным и бесперебойным водоснабжением жителей города.

За работу на даче подчиненным Цыбиков не платил. А строил дом, используя деньги муниципального предприятия. В общей сложности государственная организация лишилась полумиллиона рублей.

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Также, отметило региональное СУ СК, директор предприятия на протяжении двух лет заставлял подчиненных вносить в путевые листы транспорта заведомо ложные сведений с завышенными показателями пройденного пути. «Лишние» деньги, выделенные на покупку топлива, директор присваивал. Общая сумма хищений составила более 700 тысяч рублей.

Республиканское СУ СК возбудило уголовные по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере). Вскоре в суд поступит ходатайство об избрании Цыбикову меры пресечения.