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Защита обжалует арест мэра Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет Российской Федерации

Защита мэра Томска Ивана Кляйна подготовила апелляционную жалобу на решение суда о продлении срока содержания его под стражей.

Кировский районный суд Томска в понедельник продлил срок содержания под стражей Кляйну на два месяца, до 13 марта. Во вторник защитники мэра сообщили в своем официальном Telegram-канале, что обжалуют решение.

«Пока сложно назвать дату судебного заседания суда апелляционной инстанции. Ориентировочно такое заседание будет через 10-14 дней. Защита считает вынесенное судебное решение абсолютно необоснованным. Ни единого доказательства того, что заслуженный пожилой, тяжело больной человек скроется, будет препятствовать расследованию, не было исследовано, однако суд сделал такой вывод», – написали адвокаты.

Кроме того, по словам защитников, были проигнорированы данные о крайне плохом состоянии здоровья Кляйна, которое в СИЗО стало еще хуже.

Мэра Томска задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он в интересах ОАО «Томское пиво» незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку. Позже было возбуждено еще одно дело по той же статье.

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