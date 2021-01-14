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Верховный суд Хакасии утвердил решение по иску Коновалова к Леонтьеву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского городского суда по иску главы региона Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, который назвал губернатора «дебилом», сообщается на сайте суда.

Леонтьев после выигранных Коноваловым выборов рассуждал о протестном голосовании в радиоэфире, где назвал главу Хакасии «дебилом». «Ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии», — высказался Леонтьев в декабре 2018 года. Коновалов подал иск в суд.

В мае 2019 года горсуд Абакана признал сведения, распространенные Леонтьевым, порочащими честь и достоинство, деловую репутацию. Коновалов не требовал взыскать с ответчика деньги. В сентябре Верховный суд республики оставил решение без изменения. Затем Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил решение горсуда Абакана и направил на новое рассмотрение.

Абаканский горсуд признал высказывание оскорбительным и удовлетворил требование об удалении информации из интернета. Леонтьев оспорил это решение, но Верховный суд Хакасии  снова встал на сторону Коновалова.

Адвокат Михаила Леонтьева Павел Двигун, что будет снова обжаловать решение в Верховном суде Хакасии. Он заявил, что в программе «Главрадио» глава Хакасии был приведен «в качестве примера», а оспариваемые высказывания затрагивают лишь аспект его политической деятельности как губернатора.

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