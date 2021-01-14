Экс-мэр Улан-Удэ устроил опрос в TikTok о президенте США

Экс-мэр Улан-Удэ Александр Голков создал аккаунт в TikTok и спросил подписчиков о политических событиях в США, а также пошутил по поводу «старого нового президента Америки».

Голков в феврале 2019 году досрочно сложил полномочия. После отставки покинул республику. Запомнился жителям, в том числе, дракой с журналистами, неуместными заявлениями и конфликтом с исполнительной властью региона. В январе он появился в TikTok с вопросами о политической обстановке в США.

«Россия проводила старый Новый год, а Америка не может проводить старого нового президента. Хотя новый президент в Америке тоже старый, у меня возникает вопрос — объявят ли импичмент президенту Трампу до 20 января?» — задал он вопрос подписчикам, а после вставил в видео отрывок концерта группы «Машина времени» и песни «Поворот».

Процедуру импичмента Трампу инициировали из-за высказываний, допущенных им во время выступления перед сторонниками в день беспорядков у Конгресса 6 января. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте. Обвинительное заключение передадут в Сенат и начнется судебное разбирательство.