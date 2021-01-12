Холод установится в Забайкалье на неделе

Холодная неделя ожидается в Забайкальском крае. Ночью в некоторых районах столбик термометра опустится до 43 градусов мороза, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

«В забайкальском крае ожидается холодная неделя, произойдет понижение температур», — отметила представитель гидрометцентра.

Во вторник и среду в некоторых районах края пройдет снег, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Но к четвергу ветер ослабнет, снегопады закончатся, и установится морозная погода без осадков.

Температура ночью во вторник будет держаться в пределах 21–26 градусов, а при прояснении опустится до 36 градусов мороза. В среду станет холоднее — ночью столбик термометра в большинстве районов опустится до минус 30–35, а в четверг уже до минус 43 градусов.

Днем будет теплее. В большинстве районов 12-17 ниже нуля, а по северным районам до 30 градусов мороза.