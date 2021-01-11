Дуров призвал пользователей iOS перейти на Android

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посчитал Apple опасной компанией и поэтому призвал пользователей отказаться от iOS перейти на Android.

«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете», — приводит ТАСС слова Дурова, сказанные им в ответ на вопрос пользователя об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store.

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Исходя из этого, основатель Telegram призвал пользователей перейти с iOS на Android — «это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации».

Компания Apple 9 января временно удалила из своего магазина мобильных приложений Parler. Этот сервис был запущен в 2018 году в качестве альтернативы другим социальным сетям. На фоне ужесточения в популярных соцсетях требований к содержанию публикаций в преддверии всеобщих выборов в США сервис приобрел популярность у сторонников Дональда Трампа.