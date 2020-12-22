Как форматировать текст в Telegram

Мессенджер Telegram продолжает набирать популярность как средство личного и делового общения, площадка для ведения блогов и тематических каналов. При этом мессенджер активно развивается, предоставляя все больше возможностей для форматирования сообщений. Как в Telegram использовать гиперссылки, выделять слова жирным или курсивом, переворачивать и зачеркивать?
Форматируем шрифт
Для моментального применения форматирования к тексту в Telegram достаточно обозначить слово или кусок текста определенными символами. Метод работает в macOS, Windows, а также Linux.
Для создания жирного шрифта в мессенджере необходимо поставить две звездочки перед словом или предложением, а затем после него (**привет**).
Чтобы написать текст курсивом, требуется выделить его двумя нижними подчеркиваниями с двух сторон (__привет__).
Чтобы написать сообщение моноширинным шрифтом, следует поставить три апострофа до слова или предложения, а затем после него (‘‘‘привет‘‘‘).В моноширинном шрифте все знаки имеют одинаковую ширину. Он очень удобен для программистов, с его помощью намного проще ориентироваться в написанном коде. Его нередко называют шрифтом разработчиков.
После последнего обновления Telegram получил дополнительную встроенную возможность форматировать тексты без использования специальных символов. Для этого нужно выделить слово или предложение и нажать на правую клавишу мыши. После этого появится выпадающее меню, в котором можно выбрать шрифт.
Также для форматирования текста в мессенджере можно воспользоваться стандартными клавиатурными сокращениями. Потребуется выделить нужный фрагмент текста, а затем нажать горячие клавиши.
- Полужирное начертание — Ctrl/Cmd + B
- Курсив — Ctrl/Cmd + I
- Моноширинный текст — Ctrl/Cmd + Shift + M
- Очистка форматирования — Ctrl/Cmd + Shift + N
Альтернативные способы
Отформатировать текст в Telegram можно также с помощью бота @bold. Такой способ зачастую удобнее на смартфонах с операционной системой Android, где нельзя использовать горячие клавиши для изменения шрифта.
Для выделения текста потребуется в начале сообщения набрать @bold, потом ввести текст. Бот предложит три варианта форматирования: полужирное начертание, курсив, а также шрифт разработчиков. В сообщении будет отмечено, что оно отформатировано с помощью бота.
Еще один способ изменить шрифт — использовать возможности сайта 4txt.ru. Данный ресурс позволяет подчеркнуть текст, перечеркнуть, перевернуть и даже отразить зеркально. Для этого нужно выбрать эффект, набрать слово или предложение в левом поле, а затем скопировать отформатированный вариант из правого поля и вставить в Telegram.
Гиперссылки
Также в Telegram есть возможность создать текст с гиперссылкой. Для этого потребуется написать нужное слово, затем выделить его и нажать комбинацию клавиш «Ctrl+K». В поле «URL» нужно указать ссылку, после чего останется нажать кнопку «Добавить» и отправить сообщение.
Метод публикации гиперссылок встроенными средствами мессенджера работает только на версии Telegram для настольных компьютеров. На мобильных устройствах отформатировать текст с разметкой можно только с помощью сторонних ботов.