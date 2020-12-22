Как форматировать текст в Telegram

Мессенджер Telegram продолжает набирать популярность как средство личного и делового общения, площадка для ведения блогов и тематических каналов. При этом мессенджер активно развивается, предоставляя все больше возможностей для форматирования сообщений. Как в Telegram использовать гиперссылки, выделять слова жирным или курсивом, переворачивать и зачеркивать?

Форматируем шрифт

Для моментального применения форматирования к тексту в Telegram достаточно обозначить слово или кусок текста определенными символами. Метод работает в macOS, Windows, а также Linux.

Для создания жирного шрифта в мессенджере необходимо поставить две звездочки перед словом или предложением, а затем после него (**привет**).

Чтобы написать текст курсивом, требуется выделить его двумя нижними подчеркиваниями с двух сторон (__привет__).

Чтобы написать сообщение моноширинным шрифтом, следует поставить три апострофа до слова или предложения, а затем после него (‘‘‘привет‘‘‘).

В моноширинном шрифте все знаки имеют одинаковую ширину. Он очень удобен для программистов, с его помощью намного проще ориентироваться в написанном коде. Его нередко называют шрифтом разработчиков.

После последнего обновления Telegram получил дополнительную встроенную возможность форматировать тексты без использования специальных символов. Для этого нужно выделить слово или предложение и нажать на правую клавишу мыши. После этого появится выпадающее меню, в котором можно выбрать шрифт.

Также для форматирования текста в мессенджере можно воспользоваться стандартными клавиатурными сокращениями. Потребуется выделить нужный фрагмент текста, а затем нажать горячие клавиши.

Полужирное начертание — Ctrl/Cmd + B

Курсив — Ctrl/Cmd + I

Моноширинный текст — Ctrl/Cmd + Shift + M

Очистка форматирования — Ctrl/Cmd + Shift + N

Альтернативные способы

Отформатировать текст в Telegram можно также с помощью бота @bold. Такой способ зачастую удобнее на смартфонах с операционной системой Android, где нельзя использовать горячие клавиши для изменения шрифта.

Для выделения текста потребуется в начале сообщения набрать @bold, потом ввести текст. Бот предложит три варианта форматирования: полужирное начертание, курсив, а также шрифт разработчиков. В сообщении будет отмечено, что оно отформатировано с помощью бота.

Еще один способ изменить шрифт — использовать возможности сайта 4txt.ru. Данный ресурс позволяет подчеркнуть текст, перечеркнуть, перевернуть и даже отразить зеркально. Для этого нужно выбрать эффект, набрать слово или предложение в левом поле, а затем скопировать отформатированный вариант из правого поля и вставить в Telegram.

Гиперссылки

Также в Telegram есть возможность создать текст с гиперссылкой. Для этого потребуется написать нужное слово, затем выделить его и нажать комбинацию клавиш «Ctrl+K». В поле «URL» нужно указать ссылку, после чего останется нажать кнопку «Добавить» и отправить сообщение.

Метод публикации гиперссылок встроенными средствами мессенджера работает только на версии Telegram для настольных компьютеров. На мобильных устройствах отформатировать текст с разметкой можно только с помощью сторонних ботов.