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Ученые выяснили, что уничтожило сибиряков 4 тысячи лет назад

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые из Стокгольмского университета установили, что цивилизацию на территории Сибири 4 тысячи лет назад могла уничтожить чума.

Археологи из Стокгольмского университета опубликовали исследование в журнале Science Advances. Они исследовали два скелета возрастом 4400 лет и 3800 лет назад, обнаруженные в Восточной Сибири. В них они нашли свидетельства существования бактерии Yersinia pestis, вызывающей чуму. 

Находка означает, что население пострадало дважды и, возможно, эта эпидемия привела к краху цивилизации. А затем и к сужению генофонда северо-восточных народов, которые затем переселились в Америку.

«Несмотря на потребность в дополнительных данных, наше открытие уменьшения эффективной численности популяции, совпавшее с появлением Yersinia pestis, указывает на возможное наличие доисторической чумы — возможно, пандемии», — цитирует Expressпреподавателя Мерсинского университета в Турции Эмру Кирдок.

Ученые планируют провести дополнительные исследования для подтверждения этой теории. Пока ученые не знают, как бактерия чумы могла попасть в Сибирь.

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