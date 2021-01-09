Водитель Range Rover задавил пешехода в Новосибирске и сбежал

Водитель Range Rover утром в субботу в центре Новосибирска сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

По данным ведомства, в 08.45 по местному времени автомобиль Range Rover двигался со стороны площади Калинина в сторону площади Ленина. На пересечении улиц Красный проспект и Орджоникидзе он сбил женщину 1964 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет. От полученных травм женщина умерла на месте.

Водитель с места ДТП скрылся. Брошенный Range Rover обнаружил экипаж ДПС на пересечении улиц Свердлова и Советская. Инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.