Академик РАН из Томска умер из-за коронавируса

Крупный российский ученый, академик РАН Вячеслав Новицкий скончался на 75-ом году жизни из-за осложнений из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава РФ.

«Яркий представитель одной из ведущих отечественных научно-медицинских школ — Томской кафедральной школы патофизиологов, Вячеслав Викторович внес значительной вклад в развитие медицинской науки», — говорится в сообщении Министерства.

В официальном Telegram-канале томского департамента здравоохранения уточнили, что ученый умер в томском НИИ кардиологии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.