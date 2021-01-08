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Академик РАН из Томска умер из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © департамент здравоохранения Томской области

Крупный российский ученый, академик РАН Вячеслав Новицкий скончался на 75-ом году жизни из-за осложнений из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава РФ.

«Яркий представитель одной из ведущих отечественных научно-медицинских школ — Томской кафедральной школы патофизиологов, Вячеслав Викторович внес значительной вклад в развитие медицинской науки», — говорится в сообщении Министерства.

В официальном Telegram-канале томского департамента здравоохранения уточнили, что ученый умер в томском НИИ кардиологии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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