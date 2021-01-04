Губернатор Забайкалья госпитализирован с коронавирусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заболел коронавирусной инфекцией, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба правительства региона.

Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на COVID-19, ушел на самоизоляцию. По настоянию врачей в понедельник направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы.

Глава региона остается на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя Правительства края Андрей Кефер.

Практически все главы регионов Сибири переболели коронавирусной инфекцией, пока она не добралась до главы Бурятии Алексея Цыденова, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Красноярского края Александр Усс.