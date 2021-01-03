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Дорогу из Сибири в Казахстан закрыли из-за морозов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Дорога из Омской области в Северный Казахстан закрыта из-за погодных условий, сообщило омское управление ГИБДД.

По информации ведомства, дорогу закрыли вечером в субботу в связи с аномальными морозами. Закрыто движение всех видов транспорта на территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, ограничено движение общественного транспорта и автомобилей на дизельном топливе в Павлодарской области.

Омская ГИБДД попросила водителей региона в такую погоду воздержаться от дальних поездок. В воскресенье в Омске – 31-36 градусов ниже нуля.

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