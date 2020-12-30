Глава Тувы станцевал для TikTok. ВИДЕО

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол встретился с местными блогерами и поучаствовал в съемке видео для TikTok под песню «Jingle bells».

Блогер из Тувы Сайын Монгуш выложил видео, которое сняли блогеры на встрече с главой Тувы Шолбаном Кара-Оолом. Глава Республики станцевал с блогерами под песню «Jingle bells» для TikTok. Кара-Оол сам активно ведет соцсети, в том числе Instagram, где у него 148 тысяч подписчиков.

В 2021 году в Туве состоятся выборы главы региона. Кара-оол возглавляет регион с 2007 года и намерен снова избираться на этот пост.