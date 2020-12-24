Акинфеева назвали потенциальным кандидатом в Госдуму

Футболист Игорь Акинфеев может принять участие на выборах в Госдуму в 2021 году. Сам он намекнул, что не собирается становиться депутатом.

«Единая Россия» ведет переговоры с потенциальными кандидатам для выборов в Госдуму в 2021 году, в этот список входит и вратарь ЦСКА Акинфеев, сообщила «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сам футболист поделился в Instagram неоднозначным фото после публикации этой информации.

«Единственная партия, в которой я состою», — подписано фото, на котором Акинфеев указывает на эмблему ЦСКА на футболке. Также игрок добавил хештег #неверьтеслухам.

34-летний Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В октябре 2018 года голкипер объявил о завершении карьеры в сборной России.