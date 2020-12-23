Telegram запустил голосовые чаты

Разработчики Telegram выпустили серьезное обновление мессенджера. Теперь пользователи могут создавать многопользовательские голосовые чаты, которые запускаются одновременно с перепиской.

Голосовой чат открыт всегда, любой желающий может присоединиться к нему в любой удобный момент. Также отображается список участников голосового чата. Фактически, это виртуальная площадка для неформальных разговоров.

Для пользователей на Android доступно отображение плавающего окна голосового чата поверх остальных приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и при желании просматривать, кто говорит в чате, чтобы присоединиться к общению в нужный момент.

Также Telegram добавил новые анимированные эмодзи. Android-клиент получил возможность редактирования фотографий после ее отправки. Кроме этого, мессенджер для Android теперь поддерживает возможность сохранения данных на карту памяти.