Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на новосибирской трассе

Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на трассе в новосибирской области, водитель автобуса погиб, сообщает ГУ МВД по региону.

Утром 60-летний мужчина за рулем вахтового автобуса ехал со стороны Омска в Новосибирск и на 1217 километре автодороги в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».

Он на сплошной линии разметки совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ с прицепом, под управлением 30-летнего мужчины, жителя Болотнинского района Новосибирской области.

В результате происшествия 60-летний водитель вахтового автобуса, житель Томской области, получил травмы не совместимые с жизнью. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.