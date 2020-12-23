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Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на новосибирской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на трассе в новосибирской области, водитель автобуса погиб, сообщает ГУ МВД по региону.

Утром 60-летний мужчина за рулем вахтового автобуса ехал со стороны Омска в Новосибирск и на 1217 километре автодороги в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». 

Он на сплошной линии разметки совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ с прицепом, под управлением 30-летнего мужчины, жителя Болотнинского района Новосибирской области.

В результате происшествия 60-летний водитель вахтового автобуса, житель Томской области, получил травмы не совместимые с жизнью. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.