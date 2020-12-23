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Telegram с 2021 года станет частично платным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Обслуживание работы мессенджера Telegram из-за роста числа его пользователей становится дороже, поэтому проект начнет монетизироваться, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, число пользователей Telegram приблизилось к 500 миллионам, а оплата расходов на серверы и трафик обходится в сотни миллионов долларов. До сих пор Дуров оплачивал счета компании из личных сбережений, однако с 2021 года проект начнет зарабатывать самостоятельно.

Дуров уточнил, что продажа Telegram на данном этапе не рассматривается — благодаря достигнутому масштабу мессенджер смогут монетизировать ненавязчиво, большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.

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Доступ обычных пользователей ко всем сервисам Telegram, останется бесплатным. Каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако публичные каналы с множеством подписчиков ждут перемены. Также в Telegram появятся платные функции для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями.

«Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», — уточнил Дуров.

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