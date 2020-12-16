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Масштабный сбой произошел в работе Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мессенджер Telegram стал недоступен для пользователей в ряде стран Восточной Европы и Ближнего Востока, свидетельствуют данные специализированного сайта Downdetector.

Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (94%) и проблемы с отправкой сообщений (5%). В частности, на сбои пожаловались жители Украины, Польши, Белоруссии, Германии, Нидерландов и других государств.

Российские пользователи также пожаловались на недоступность мессенджера. Проблемы с подключением наблюдаются в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Фото: © скриншот с сайта Downdetector

Доступ примерно половины столкнувшихся с проблемами пользователей уже восстановлен, говорится в сообщении мессенджера на официальной странице в Twitter. Продолжаются работы по восстановлению сервиса.

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