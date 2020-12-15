«ВКонтакте» обновила дизайн сайта, с 15 декабря новое оформление запущено у всех пользователей, сообщает пресс-служба соцсети.

Шапка сайта сменила цвет с синего на белый. На ней размещен обновленный логотип соцсети, в котором используется привычная иконка, но более насыщенного синего оттенка. В логотипе применен новый фирменный шрифт VK Sans.

Слово «ВКонтакте» после обновления стало частью всех сервисов соцсети, например, «Такси ВКонтакте» или «Еда ВКонтакте». Разработчики хотят таким образом подчеркнуть принадлежность сервисов к соцсети и того, что им можно доверять.

Соцсеть представила новый логотип и собственный шрифт в октябре 2020 года. Пользователи могли познакомиться с обновленным дизайном в тестовом режиме. По итогам тестирования 78% пользователей «ВКонтакте» предпочли свежий дизайн старому.