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«Россети Сибирь» глобально реконструируют энергосистему Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Россети Сибирь»

«Россети Сибирь» вложат в энергосистему Тувы 5 миллиардов рублей за четыре года, внедрив интеллектуальные системы учета и ликвидировав энергопотери, сообщает компания.

Крупнейшее мероприятие в магистральном комплексе Тывы — комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Кызылская», от работы которой зависит электроснабжение столицы республики и всех близлежащих районов. В распределительных сетях параллельно с текущими инвестпроектами запущена масштабная программа снижения потерь.

«"Россети" инвестируют в 2020-2024 годах в регион около 5 миллиардов рублей. Акцент будет сделан на увеличении надежности электроснабжения потребителей, внедрении передовых технологических решений, включая установку современных интеллектуальных систем учета. Это позволит снизить число технологических нарушений и сократить потери электроэнергии в сети», — сказал исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров.

В планах энергетиков — реконструкция 189 километров воздушных линий электропередачи с заменой старых деревянных опор на современные металлические и заменой «голого» провода на современный СИП (самонесущий изолированный провод) на территории всех четырех районов электрических сетей республики.

Также для снижения потерь в энергосистеме республики энергетики установят 14 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

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