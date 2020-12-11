Белым мишкам в новосибирском зоопарке исполнилось два года

Белые медведи-двойняшки Норди и Шайна отпраздновали в новосибирском зоопарке второе день рождение, сообщило учреждение.

Медвежата родились 11 декабря 2018 года. Впервые у медведицы Герды появилась двойня. Это оказались мальчик и девочка, народным голосованием им выбрали имена Норди и Шайна. Они до сих пор живут в одном вольере с Гердой, а их отец Кай живет один в другом вольере.

Недавно первенец Герды и Кая медведица Шилка родила двойню в зоопарке Японии, куда ее отправили, когда ей тоже было около двух лет. Следующего медвежонка Ростика отправили в Китай в три года. Руководство зоопарк пока не говорило, будет ли передавать медведей в другой зоопарк и когда.