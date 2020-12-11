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Новосибирских директоров призвали освободить женщин 31 декабря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил руководителей организаций региона сделать 31 декабря выходным, по крайней мере, для женщин.

«Обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области вне зависимости от того, частные это предприятия или государственные, – сделать выходным 31 декабря, по крайней мере, для женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к новогоднему вечеру», – сказал Травников на пресс-конференции в пятницу.

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Он уточнил, что для сотрудников областного правительства 31 декабря будет рабочим днем, но женщинам постараются дать возможность уйти домой пораньше.

В этом году правительство РФ утвердило выходной 31 декабря, но нововведение начнет действовать только с 2021 года.

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