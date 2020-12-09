Расистский скандал разгорелся на матче ПСЖ — «Истанбул»

Футболисты «Истанбула» и «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) прервали встречу в Лиге чемпионов и покинули поле из-за высказывания арбитра, которое сочли расистским. UEFA проведет расследование.

Игра группы Н проходила в Париже. Матч обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Резервным судьей был Себастьян Колтеску.

По информации СМИ, Колтеску, указывая на помощника главного тренера «Истанбула», камерунца Пьера Вебо, использовал расистское обращение. «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Колтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание.

Первым недовольство выразил нападающий «Истанбула» Демба Ба. Он покинул поле. Его примеру последовали игроки обоих команд.

«Вы никогда не говорите: "Этот белый парень", а говорите: "Этот парень". Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать: "Этот черный парень"?» — заявил Ба.

Игра была остановлена при счете 0:0. Матч доиграют вечером в среду. «UEFA проведет тщательное расследование инцидента в матче "ПСЖ" — "Истанбул Башакшехир". В футболе нет места расизму и любым формам дискриминации», — говорится в заявлении союза в Twitter.