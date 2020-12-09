Министр экологии описал шапочку смога над Новосибирском

Высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске связан с суровыми климатическими условиями и необходимостью отопления домов, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

«Уровень загрязнения воздуха на территории Новосибирска и Искитима оценивается как высокий, в районе Бердска — как повышенный. Отчасти это обусловлено физико-географическим положением Новосибирской области на карте страны. Мы находимся в суровых климатических условиях, которые вынуждают нас применять систему теплоснабжения», — сказал Даниленко.

По его словам, показатель загрязнения в Новосибирске составляет 11 из 30 возможных единиц. Он отметил, что частично загрязнение воздуха связано с работой ТЭЦ.

«Для Новосибирска большую опасность представляют приподнятые инверсии, когда дым из ТЭЦ поднимается вверх, а потом переходит в горизонталь, и тогда над территорией формируется шапочка, которая формирует смог», — сказал Даниленко.