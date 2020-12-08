Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой

Строители начали возводить дом для отшельницы Агафьи Лыковой при финансовой помощи миллиардер Олега Дерипаски, сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«При поддержке промышленника и предпринимателя Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы. Сейчас самый сложный этап – доставка пиломатериала. Все усложняется труднодоступностью территории участка "Заимки Лыковых"», — написал в соцсетях Непомнящий.

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По его словам, чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу, пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи.

Затем аэролодками первые партии отправлены к месту строительства. Всего потребуется не менее 18 таких рейсов, так как один плот вмещает не более 1, 5 тонн груза.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, отшельница до сих пор живет в тайге.