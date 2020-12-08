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Проект системы борьбы с пробками разработают для Новосибирска в 2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проект интеллектуальной системы транспорта разработают для Новосибирска и соседних городов области в 2021 году, система должна решить проблему пробок, сообщил на заседании профильного комитета Заксобрания региона глава компании «Ситроникс» Николай Пожидаев.

В ноябре правительство Новосибирской области заключило контракты на разработку проектов интеллектуальной транспортной системы, автоматизирующей движение в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово. Разработкой интеллектуальной транспортной системы занимается московская компания АО «Ситроникс».

«Работы, предусмотренные контрактом, будут выполнены в срок – до конца апреля 2021 года и в значительной степени помогут решению транспортных проблем Новосибирской агломерации», — сказал Пожидаев.

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Программа анализирует транспортные потоки и повышает пропускную способность дорог до 20% за счет автоматической коррекции работы светофоров.

«Например, в Бердск большой поток – программа дает максимальную пропускную способность, чтобы минимизировать пробки. Очень рассчитываю, что в 2021 году Новосибирск и агломерация уже поедут», — сказал депутат Заксобрания Майис Мамедов.

По информации депутата, реализация проекта потребует федерального финансирования. По опыту других городов-миллионников – порядка 2,5-3 миллиардов рублей. Он уверен, что их региону выделят.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....