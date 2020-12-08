Проект системы борьбы с пробками разработают для Новосибирска в 2021

Проект интеллектуальной системы транспорта разработают для Новосибирска и соседних городов области в 2021 году, система должна решить проблему пробок, сообщил на заседании профильного комитета Заксобрания региона глава компании «Ситроникс» Николай Пожидаев.

В ноябре правительство Новосибирской области заключило контракты на разработку проектов интеллектуальной транспортной системы, автоматизирующей движение в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово. Разработкой интеллектуальной транспортной системы занимается московская компания АО «Ситроникс».

«Работы, предусмотренные контрактом, будут выполнены в срок – до конца апреля 2021 года и в значительной степени помогут решению транспортных проблем Новосибирской агломерации», — сказал Пожидаев.

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Программа анализирует транспортные потоки и повышает пропускную способность дорог до 20% за счет автоматической коррекции работы светофоров.

«Например, в Бердск большой поток – программа дает максимальную пропускную способность, чтобы минимизировать пробки. Очень рассчитываю, что в 2021 году Новосибирск и агломерация уже поедут», — сказал депутат Заксобрания Майис Мамедов.

По информации депутата, реализация проекта потребует федерального финансирования. По опыту других городов-миллионников – порядка 2,5-3 миллиардов рублей. Он уверен, что их региону выделят.