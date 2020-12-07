Полпред Меняйло проверит омское здравоохранение

Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло в понедельник прибыл в Омск, чтобы проконтролировать работу системы здравоохранения.

«Тема поездки – функционирование системы здравоохранения региона в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции», – сказано в сообщении пресс-службы полпредства.

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Меняйло проведет заседание регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, а также посетит несколько социальных объектов.

Этой осенью Омская область оказалась в центре скандала. Бригады «скорой» привезли к зданию Минздрава региона пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, которых не принимали в больницы. После этого прошел ряд проверок, уволили главу министерства Ирину Солдатову.