Контроль масочного режима ужесточат в Омской области

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Омской области принял решение продлить режим повышенной готовности и ужесточить контроль соблюдения масочного режима, сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Ситуация стабилизируется, но расслабляться нам еще рано, поэтому оперштаб принял решение продлить режим повышенной готовности до 15 января и усилить контроль на период предпраздничных дней и январских выходных, потому что здесь важно не получить массовой заболеваемости», – сказал губернатор, видео его комментария опубликовано на странице в Instagram.

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Бурков отчитался, что, по данным на четверг, в регионе свободно более 21% коек для больных коронавирусом, в понедельник, 7 декабря, введут ещё 200 коек.

Минувшей осенью Омская область оказалась в центре скандала со «скорыми»: бригады привезли к зданию Минздрава больных в тяжелом состоянии, которых некуда было класть.