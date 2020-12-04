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Контроль масочного режима ужесточат в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Омской области принял решение продлить режим повышенной готовности и ужесточить контроль соблюдения масочного режима, сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Ситуация стабилизируется, но расслабляться нам еще рано, поэтому оперштаб принял решение продлить режим повышенной готовности до 15 января и усилить контроль на период предпраздничных дней и январских выходных, потому что здесь важно не получить массовой заболеваемости», – сказал губернатор, видео его комментария опубликовано на странице в Instagram.

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Бурков отчитался, что, по данным на четверг, в регионе свободно более 21% коек для больных коронавирусом, в понедельник, 7 декабря, введут ещё 200 коек.

Минувшей осенью Омская область оказалась в центре скандала со «скорыми»: бригады привезли к зданию Минздрава больных в тяжелом состоянии, которых некуда было класть.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

jeryakob

путины ,чубайсы - все задрали уже

лачинов

Да такой же в Штатах. Там тоже президент не для всех указ. )