НАВЕРХ

Омск и Новосибирск оказались лидерами в СФО по числу фальшивых купюр

Источник:
Sibnet.ru
99 0
Фото: © Павел Комаров

Банковские работники выявили больше всего фальшивых купюр в Омске, Новосибирске и Иркутске, в целом подделок банкнот стало на 40% меньше в Сибири, чем в прошлом году, сообщает Сибирское ГУ Банка России.

С января по сентябрь 2020 года в банковском секторе Сибирского федерального округа выявили 812 поддельных купюр. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительнее всего — в 3,7 раза – сократилось количество выявленных фальшивых купюр номиналом 1 тысяч рублей. Основную долю — почти 77% — составили поддельные банкноты 5 тысяч рублей. Но и их количество сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХрущевские фантики: история советских купюр

Среди регионов СФО больше всего подделок выявлено специалистами банков Новосибирской, Омской и Иркутской областей. Меньше всего — в национальных республиках округа.

«При получении российских банкнот любого номинала следует проверять не менее трех-четырех защитных элементов. Если банкнота кажется подозрительной, лучше от нее отказаться, а в тех случаях, когда она уже у вас, отнесите ее в банк на экспертизу», — сказал начальник Управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник.

В этом году в банках Сибири 45 денежных знаков иностранных государств были признаны поддельными. Из них: 31 банкнота 100 долларов США, 10 купюр в 100 китайских юаней, три фальшивых банкноты 50 долларов США и одна банкнота номиналом 100 евро. В аналогичном периоде прошлого года таких подделок было выявлено 43 штук.

Еще по теме
Эксперт рассказала о рисках подключения автоплатежей
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье в 2021 году
Водители заочно поспорили с Минпромторгом о ценах на роскошные авто
Аналитик перечислил валюты, выгоднее доллара
смотреть все
Сибирь #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
•
Раскрыта стоимость одной дозы вакцины «Спутник V»
•
Проблемный Boeing 737 Max совершил успешный перелет с пассажирами
•
Экс-президент Франции умер от COVID
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
КУЛЬТГИД
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
03.12.2020 05:51
«На острие»: вымысел или подлинная история?
30.11.2020 04:29
Сериал «Идеальная семья»: каждый узнает себя
29.11.2020 11:23
Самые яркие фильмы с Владимиром Машковым
27.11.2020 06:41
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6328
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5852
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
3482
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
2516
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
•
Раскрыта стоимость одной дозы вакцины «Спутник V»
•
Проблемный Boeing 737 Max совершил успешный перелет с пассажирами
•
Экс-президент Франции умер от COVID
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Байден сломал ногу в двух местах
26
Навального проверят на экстремизм после эфира
26
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25
Иранского ядерщика убил управляемый из космоса робот
22