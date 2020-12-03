Омск и Новосибирск оказались лидерами в СФО по числу фальшивых купюр

Банковские работники выявили больше всего фальшивых купюр в Омске, Новосибирске и Иркутске, в целом подделок банкнот стало на 40% меньше в Сибири, чем в прошлом году, сообщает Сибирское ГУ Банка России.

С января по сентябрь 2020 года в банковском секторе Сибирского федерального округа выявили 812 поддельных купюр. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительнее всего — в 3,7 раза – сократилось количество выявленных фальшивых купюр номиналом 1 тысяч рублей. Основную долю — почти 77% — составили поддельные банкноты 5 тысяч рублей. Но и их количество сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Среди регионов СФО больше всего подделок выявлено специалистами банков Новосибирской, Омской и Иркутской областей. Меньше всего — в национальных республиках округа.

«При получении российских банкнот любого номинала следует проверять не менее трех-четырех защитных элементов. Если банкнота кажется подозрительной, лучше от нее отказаться, а в тех случаях, когда она уже у вас, отнесите ее в банк на экспертизу», — сказал начальник Управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник.

В этом году в банках Сибири 45 денежных знаков иностранных государств были признаны поддельными. Из них: 31 банкнота 100 долларов США, 10 купюр в 100 китайских юаней, три фальшивых банкноты 50 долларов США и одна банкнота номиналом 100 евро. В аналогичном периоде прошлого года таких подделок было выявлено 43 штук.