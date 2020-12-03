Суд арестовал бывшего транспортного прокурора Приангарья

Свердловский районный суд Иркутска постановил заключить под стражу бывшего транспортного прокурора области Льва Чикичева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда.

Чикичев работал на посту транспортного прокурора с 2010 по 2020 годы. В декабре его задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование дела ведет Пятое следственное управление Главного следственного управления СКР, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

По версии следствия, Чикичев помог гражданам Китая организовать контрабанду лесоматериалов. По предварительным данным, он должен был получить за это 10 миллионов рублей, половину из этой суммы он успел получить.

В среду суд в Иркутске избрал меру пресечения для бывшего министра здравоохранения области Натальи Ледяевой. Ее также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она помогла ряду предпринимателей, в числе которых был ее сын, выиграть госконтракты на 25 миллионов рублей. На эти деньги предприниматели закупили фальшивые маски и продали их больницам области.