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Microsoft выпустит Windows для слабых компьютеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft в 2021 году выпустит специальную версию Windows 10 для бюджетных компьютеров, операционная система получит новый функционал и дизайн.

Специальная Windows 10 основана на Windows Core OS, она отличается от других операционных систем Microsoft отсутствием меню «Пуск», пишет издание Windows Latest. Вместо этого в центре рабочего стола будет находиться панель быстрого запуска приложений и сервисов.

Операционная система также получит уникальный дизайн — у нее будет яркое и контрастное оформление интерфейса. Отмечается, что софт оптимизируют под устройства, имеющие до четырех гигабайт оперативной памяти

Первые версии облегченной ОС появятся весной 2021 года и будут иметь поддержку только одного экрана. Затем Microsoft выпустит операционную систему с поддержкой нескольких рабочих столов.

Разработчики первоначально хотели выпустить систему на рынок под названием Windows Lite, однако в итоге такое позиционирование забраковали, новинка будет представлена под именем Windows 10X.

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jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.