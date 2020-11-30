Microsoft выпустит Windows для слабых компьютеров

Компания Microsoft в 2021 году выпустит специальную версию Windows 10 для бюджетных компьютеров, операционная система получит новый функционал и дизайн.

Специальная Windows 10 основана на Windows Core OS, она отличается от других операционных систем Microsoft отсутствием меню «Пуск», пишет издание Windows Latest. Вместо этого в центре рабочего стола будет находиться панель быстрого запуска приложений и сервисов.

Операционная система также получит уникальный дизайн — у нее будет яркое и контрастное оформление интерфейса. Отмечается, что софт оптимизируют под устройства, имеющие до четырех гигабайт оперативной памяти

Первые версии облегченной ОС появятся весной 2021 года и будут иметь поддержку только одного экрана. Затем Microsoft выпустит операционную систему с поддержкой нескольких рабочих столов.

Разработчики первоначально хотели выпустить систему на рынок под названием Windows Lite, однако в итоге такое позиционирование забраковали, новинка будет представлена под именем Windows 10X.