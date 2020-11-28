Xiaomi показала экстремальные испытания смартфонов

Компания Xiaomi показала испытания на прочность новейшего смартфона Redmi Note 9, на днях представленного в ходе презентации. Видео было опубликовано на официальной странице Redmi в китайской социальной сети Weibo.

Из видео следует, что смартфоны испытывают на прочность с помощью специальных роботов. Так, их роняют с разной высоты. При этом процедуры повторяются многократно, а даже мельчайшие повреждения отслеживают компьютеры.

Также на долговечность испытывают кнопки регулировки громкости, питания USB-разъема и экрана при постоянном скольжении пальца. Они должны выдерживать регулярные нагрузки, сохраняя полную работоспособность.



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Кроме этого, смартфоны Xiaomi тестируют на изгиб, бросают на заднюю крышку металлический шарик. Под конец аппараты помещают в специальную камеру, где имитируют дождь, экстремальные температуры, воздействие пыли и снега.