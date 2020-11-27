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Xiaomi представила новую линейку смартфонов Redmi Note

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi официально презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note. Аппараты получили поддержку сетей пятого поколения, а также обновленный дизайн задней крышки.

Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G, он базируется на новейшей платформе Snapdragon 750G. Его отличием стал экран с частотой обновления 120 герц и сенсорной чувствительностью 240 Гц. Смартфон также поддерживает NFC.

Блок камер на флагманском устройстве стал круглым, основной модуль получил рекордное разрешение 108 Мп, у него есть три дополнительных камеры. Аккумулятор емкостью 4820 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт через порт USB-C.

Средняя модель Redmi Note 9 5G работает на платформе MediaTek Dimensity 800U. Здесь три камеры, которая также располагаются в круглом блоке. Смартфон имеет емкий аккумулятор 5000 мАч с возможностью зарядки 18-ваттным блоком питания.

Младший Redmi Note 9 имеет более традиционный дизайн, у него нет поддержки 5G. Он работает на чипе Snapdragon 662, при этом аппарат обладает рекордной для серии «батарейкой» — сразу на 6000 мАч.

Базовая версия Redmi Note 9 Pro 5G на старте продаже будет стоить примерно 18 тысяч рублей, Redmi Note 9 5G — 15 тысяч рублей, Redmi Note 9 обойдется в 12 тысяч рублей. При этом дату выхода линейки на международный рынок Xiaomi пока не назвала.

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