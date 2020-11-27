Стюардесса показала редкое явление в небе. ВИДЕО

Российская стюардесса опубликовала видео, на котором запечатлены огни святого Эльма — редкое природное явление.

«Это огни святого Эльма. Их видно только из кабины пилотов. А вспышки на видео от стробоскопических огней самолета при полете в облачности», — подписала стюардесса julia_choco в Instagram видео со вспышками, очень похожими на разряды молний.

Огни святого Эльма — редкое явление, которое возникает при большой напряженности электрического поля в атмосфере. В авиации они появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него.

Огни возникают в любое время суток, но днем они практически не видны. По мнению пилотов, это метеоявление не относится к опасным, а является лишь неблагоприятным.