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Стюардесса показала редкое явление в небе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российская стюардесса опубликовала видео, на котором запечатлены огни святого Эльма — редкое природное явление.

«Это огни святого Эльма. Их видно только из кабины пилотов. А вспышки на видео от стробоскопических огней самолета при полете в облачности», — подписала стюардесса julia_choco в Instagram видео со вспышками, очень похожими на разряды молний.

Огни святого Эльма — редкое явление, которое возникает при большой напряженности электрического поля в атмосфере. В авиации они появляются на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете вблизи от грозового фронта или через него.

Огни возникают в любое время суток, но днем они практически не видны. По мнению пилотов, это метеоявление не относится к опасным, а является лишь неблагоприятным.

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