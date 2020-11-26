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Windows 10 научат запускать Android-приложения

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft работает над новой функцией настольной операционной системы Windows 10, позволяющей запускать Android-приложения, сообщил инсайдер Зак Боуден, со ссылкой на собственные источники.

Операционная система получит возможность полноценного запуска приложений, созданных для устройств на базе Android, приводит РИА Новости слова Боудена.

Софт должен появиться в онлайн-магазине приложений Microsoft Store, а сама опция будет запущена в 2021 года.

Сейчас в Windows 10 есть возможность транслировать приложения со смартфонов Android через приложение Your Phone. Однако, пользователи жалуются на многочисленные недоработки в софте, а работает он лишь с некоторыми смартфонами Samsung из линеек Galaxy A, Galaxy S и Note.

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