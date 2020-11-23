Роскомнадзор возбудил дело против Google

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании Google LLC, сообщается на сайте ведомства. По версии регулятора, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% опасного контента.

«Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — говорится в сообщении.

В этом списке — сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом, подчеркивает регулятор. Все они находятся в «черном списке» Роскомнадзора, поисковики обязаны исключать их из поисковой выдачи.

Отмечается, что на составленный по этому нарушению акт Google не представил каких-либо возражений. В связи с этим регулятор возбудил административное производство по статье КоАП РФ «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы».

Если американскую компанию по этому разбирательству признают виновной, то Google грозит штраф до 5 миллионов рублей.