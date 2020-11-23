НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Роскомнадзор возбудил дело против Google

Источник:
Sibnet.ru
321 12
Фото: © Google

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании Google LLC, сообщается на сайте ведомства. По версии регулятора, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% опасного контента.

«Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — говорится в сообщении.

В этом списке — сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом, подчеркивает регулятор. Все они находятся в «черном списке» Роскомнадзора, поисковики обязаны исключать их из поисковой выдачи.

Отмечается, что на составленный по этому нарушению акт Google не представил каких-либо возражений. В связи с этим регулятор возбудил административное производство по статье КоАП РФ «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы».

Если американскую компанию по этому разбирательству признают виновной, то Google грозит штраф до 5 миллионов рублей.

Еще по теме
«Лаборатория Касперского» назвала киберугрозы 2021 года
Свободный интернет оказался роскошью в Приангарье
Штрафы за неудаление запрещенного контента введут для соцсетей
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о повышении налогов для богатых
•
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
•
Роскомнадзор возбудил дело против Google
•
Samsung «похоронит» серию смартфонов Galaxy Note
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Рецидивист пойдет под суд по делу об изнасиловании ребенка
Сибирь 23.11.2020 18:01
Жвачкин решил поднять настроение томичам
Сибирь 23.11.2020 17:55
Валерия Гай Германика снимет сериал про абаканского маньяка
Сибирь 23.11.2020 17:32
Защита Кляйна сообщила об уголовном преследовании его жены
Сибирь 23.11.2020 17:29
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7389
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6602
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3765
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
3397
Обсуждение (12)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о повышении налогов для богатых
•
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
•
Роскомнадзор возбудил дело против Google
•
Samsung «похоронит» серию смартфонов Galaxy Note
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
27
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
26