Установка российских программ на гаджеты стала обязательной

Российское программное обеспечение начнут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные телевизоры. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В список программ, которые должны быть обязательно установлены на гаджеты перед продажей, вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.

В перечень также включили почтовые сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио-видеосервисы, программы для использования платежной системы «Мир», госуслуги, антивирусы.

Производители и продавцы будут устанавливать программное обеспечение из специального перечня, который создаст Минцифры. Конкретные приложения для предустановки правительство определит на основании рейтинга отечественного софта, его опубликуют в середине декабря.