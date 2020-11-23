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Установка российских программ на гаджеты стала обязательной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российское программное обеспечение начнут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные телевизоры. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В список программ, которые должны быть обязательно установлены на гаджеты перед продажей, вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.

В перечень также включили почтовые сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио-видеосервисы, программы для использования платежной системы «Мир», госуслуги, антивирусы.

Производители и продавцы будут устанавливать программное обеспечение из специального перечня, который создаст Минцифры. Конкретные приложения для предустановки правительство определит на основании рейтинга отечественного софта, его опубликуют в середине декабря.

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