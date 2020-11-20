Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» сократит сотрудников

Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» сократит 58 сотрудников из-за снижения объемов производства, сообщает пресс-служба министерства и социального развития Новосибирской области.

В июне собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин говорил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, что осенью может остановить деятельность из-за отсутствия заказов. Мощности завода позволяют выполнять заказы для госкорпораций, но они не проявляют интереса к предприятию. В октябре работники хотели выйти на пикет из-за задержек зарплаты, но из-за коронавируса акцию запретили.

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«"Тяжстанкогидропресс" (среднесписочная численность — 365 человек) уведомило центр занятости населения Новосибирска о планируемом высвобождении 58 работников с 14 декабря по 17 февраля 2021 года. Причина сокращений — нерентабельность деятельности в связи со снижением объемов производства», — сообщила ТАСС пресс-служба новосибирского министерства труда.

Большая часть сотрудников, которых планируют уволить, жители Новосибирска. Центр занятости проводит для них консультации, информирует об имеющихся вакансиях. Прокуратура региона проводит проверку исполнения трудового законодательства.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы.