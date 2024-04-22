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Началась шестидневная рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
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Длинная шестидневная рабочая неделя началась в России с 22 апреля, после граждан ждут продолжительные выходные и коротенькие будни.

Новый рабочий график был утвержден правительством в прошлом году. Для «рациональной» организации труда и отдыха сделали несколько переносов. 27 апреля, понедельник, и 29 апреля, субботу, поменяли местами. Вторник 30 апреля стал выходным благодаря переносу с субботы, 2 ноября.

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Первые майские каникулы продлятся четыре дня: с 28 апреля по 1 мая. Затем будет очень короткая рабочая неделя из двух и трех дней. Вторые праздники в мае продлятся с 9 по 12.

Официальные выходные в мае — 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы).

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