Началась шестидневная рабочая неделя

Длинная шестидневная рабочая неделя началась в России с 22 апреля, после граждан ждут продолжительные выходные и коротенькие будни.

Новый рабочий график был утвержден правительством в прошлом году. Для «рациональной» организации труда и отдыха сделали несколько переносов. 27 апреля, понедельник, и 29 апреля, субботу, поменяли местами. Вторник 30 апреля стал выходным благодаря переносу с субботы, 2 ноября.

Первые майские каникулы продлятся четыре дня: с 28 апреля по 1 мая. Затем будет очень короткая рабочая неделя из двух и трех дней. Вторые праздники в мае продлятся с 9 по 12.

Официальные выходные в мае — 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы).