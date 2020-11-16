Автопробег «убитых» машин прошел в Омске

Эвакуаторы с разбитыми в авариях машинами проехали по Омску в воскресенье, День памяти жертв ДТП.

Как сообщило управление ГИБДД по Омской области, автопробег прошел в областном центре в память о жертвах ДТП. За пять лет в регионе их было больше тысячи.

«Напоминанием о том, к чему приводят нарушения правил дорожного движения, стали эвакуаторы с автомобилями после ДТП», – говорится в сообщении.

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День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Омичи отнеслись к акции неоднозначно. «Да что бы доброго сделали... Разбитый утиль, картонные патрульные машины, это вообще верх маразма, а что трупов не разложили, чтоб совсем реалистичнее было», – написал один из комментаторов в соцсети.

«Думаю, здорово, что ГИБДД подходит нестандартным образом к попыткам повлиять на людей», – не согласился другой.