Омский стритрейсер на Mercedes перепутал передачу и сбил зрителей

Молодой парень на Mercedes во время уличных гонок перепутал передачу и наехал на двух девушек, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба омского управления МВД.

Водителем иномарки оказался 22-летний житель Омска. Сотрудникам полиции он пояснил, что действительно участвовал в заезде и, спутав передачи, наехал на двоих девушек, затем он доставил пострадавших в травмпункт, где им была оказана медицинская помощь.

Полиция установила личность одной из потерпевших, ей оказалась 22-летняя омичка, которая сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что на нее наехал автомобиль без водителя. «Данные сведения будут всесторонне рассмотрены в ходе проверки», — сообщила пресс-служба омкого управления МВД.

В отношении водителя Mercedes возбуждены административные делопроизводства по нескольким статьям, в числе которых невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации.