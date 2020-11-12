НАВЕРХ

Ученые увидели следы жизни рядом двух древних культур под Красноярском

Источник:
Sibnet.ru
127 0
Кости оленя на памятнике Афонтова гора-IV
Фото: Кости оленя на памятнике Афонтова гора-IV © предоставлено Константином Павленком

Археологи обнаружили на памятнике каменного века Афонтова гора-IV в Красноярске следы людей кокоревской культуры, которые вероятно жили одновременно с людьми распространенной в крае афонтовой культуры, сообщил журналистам замдиректора по научно-организационной работе Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок.

По его словам, археологический материал свидетельствует о принадлежности памятника к кокоревской археологической культуре. Ее особенности — наличие небольших предметов, с которых скалывались микропластинки. Также кокоревцы делали орудия на укороченных заготовках, а не на удлиненных пластинах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДревние женщины оказались охотницами

Возраст находок около 12-16 тысяч лет. Они свидетельствуют, что древние кокоревцы в основном охотились на северных оленей.

«Интригующий сюжет. В основном памятники финального палеолита, которые известны в Красноярском крае, относятся к другой культуре — афонтовой. Видимо, в гости к афонтовцам пришли кокоревцы, и они сосуществовали», — сказал Павленок.

По его словам, эти две культуры похожи по характеристикам, но последние находки больше имеют признаков кокоревской культуры. Потребуются дополнительные исследования, которые позволят расширить представления о палеолите (ранний период каменного века).

Еще по теме
Археологи впервые нашли необычный коридор в древнем кургане в Хакасии
Странная демократия: как устроены выборы президента США
Экономисты подсчитали, насколько рубль ослаб после краха СССР
Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики
смотреть все
Красноярск #История #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Российских студентов отправили на удаленку
•
Массовую вакцинацию в России запланировали начать в январе 2021 года
•
Водителей-подростков задумали пустить за руль
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СИЗО «заминировали» в Новосибирске
Сибирь 12.11.2020 13:58
Ученые увидели следы жизни рядом двух древних культур под Красноярском
Сибирь 12.11.2020 13:20
Военный COVID-госпиталь освятили в Новосибирске
Сибирь 12.11.2020 13:08
Неизвестный в Забайкалье выстрелил в спину ребенку
Сибирь 12.11.2020 13:04
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
25324
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
11666
Определился победитель президентских выборов в США
7221
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4047
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Российских студентов отправили на удаленку
•
Массовую вакцинацию в России запланировали начать в январе 2021 года
•
Водителей-подростков задумали пустить за руль
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
29
Население России рекордно сократилось
28
Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав
26