Ученые увидели следы жизни рядом двух древних культур под Красноярском

Археологи обнаружили на памятнике каменного века Афонтова гора-IV в Красноярске следы людей кокоревской культуры, которые вероятно жили одновременно с людьми распространенной в крае афонтовой культуры, сообщил журналистам замдиректора по научно-организационной работе Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок.

По его словам, археологический материал свидетельствует о принадлежности памятника к кокоревской археологической культуре. Ее особенности — наличие небольших предметов, с которых скалывались микропластинки. Также кокоревцы делали орудия на укороченных заготовках, а не на удлиненных пластинах.

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Возраст находок около 12-16 тысяч лет. Они свидетельствуют, что древние кокоревцы в основном охотились на северных оленей.

«Интригующий сюжет. В основном памятники финального палеолита, которые известны в Красноярском крае, относятся к другой культуре — афонтовой. Видимо, в гости к афонтовцам пришли кокоревцы, и они сосуществовали», — сказал Павленок.

По его словам, эти две культуры похожи по характеристикам, но последние находки больше имеют признаков кокоревской культуры. Потребуются дополнительные исследования, которые позволят расширить представления о палеолите (ранний период каменного века).