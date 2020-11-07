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Древние женщины оказались охотницами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ketrin1407 / Attribution License

Древние женщины на континентах Южной и Северной Америки охотились наравне с мужчинами, доказывает обнаруженное археологами захоронение юной охотницы в Андах, которому более 9 тысяч лет.

Исследователи считают, что необычная находка свидетельствует, что гендерные роли, которые мы считаем очевидными в современном обществе — не такие естественные, как полагают многие ученые, пишет Science Alert.

Захоронение принадлежит охотнице, которая погибла в 17-19 лет. В могиле археологи нашли богатое собрание артефактов, включая оружие. Это указывает, что девушка была важным человеком в своем сообществе.

Специалисты проанализировали данные о других захоронениях и установили, что женщины составляли от 30 до 50 % охотников в данной популяции. Фактически, женские и мужские захоронения с одинаковой вероятностью оказались связаны с орудиями охоты на крупную дичь.

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