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Уголь для Азии добудут в экстремальных условиях красноярского севера

Источник:
Sibnet.ru
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Добыча угля
Фото: Добыча угля © ГУ МВД по Кемеровской области

Компания «Северная звезда» построит кластер масштабной добычи и переработки угля в экстремальных арктических условиях на севере Красноярского края, чтобы поставлять уголь морским путем в страны Юго-Восточной Азии, сообщает правительство региона.

В 105 километров от одного из самых северных населенных пунктов России — Диксона, построят аэропорт, автодорогу от закрытого конвейера глубоководного морского порта, угольный разрез мощностью 5 миллионов тонн в год, обогатительную фабрику, морской угольный терминал, жилой городок, а также угольно-пыльевую станцию с системой очистки выбросов. Продукция будет поставляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути.

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«Это уникальный и сложный проект, ведь никто еще не решал задачу – производить уголь в таких климатических условиях в большом объеме. Все элементы проекта необходимо завезти на место отдельно, и они должны работать в экстремальных арктических условиях без вреда для окружающей среды, – сказал председатель Cовета директоров Корпорации АЕОН Роман Троценко.

По его словам, будет создан самый длинный защищенный от ветра конвейер протяженностью 61 километров, который не даст углю разлетаться по ветру при его транспортировке в порт. Будут построены современные электростанции, которые позволят не завозить дизельное топливо северным завозом. 

Объем финансирования проекта составит более 45 миллиардов рублей до 2025 года. До 2028 года планируется обеспечить более 6 миллиардов рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. В рамках проекта планируется создать не менее 2 тысяч новых рабочих мест.

Все объекты промышленного кластера прошли государственную экологическую экспертизу и получили положительное заключение Главгосэспертизы России. В этом году инвестор планирует получить разрешение на строительство и приступить к работе на проектной площадке. Добычу угля на разрезе планируют начать в 2021 году.

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