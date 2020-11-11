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Малкин предостерег Дзюбу от запоя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michael Miller / CC BY-SA 4.0

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал форварда сборной России Артема Дзюбу, интимное видео которого попало в Сеть, и также предостерег его.

«Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя — карьера человека просто может сломаться. Человек может после такого запить вообще», — сказал Малкин в эфире «Матч ТВ».

По его словам, «это естественно и в этом нет ничего противозаконного». «Мне бы не хотелось, чтобы его карьера ломалась из-за такого. Если бы его вызвали в сборную, то он был бы занят на тренировках и в общении с пацанами. Они же его поддержат», — добавил хоккеист.

Короткое видео с Дзюбой или очень похожим на него мужчиной появилось в Сети 7 ноября. Нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России и лишили капитанской повязки в «Зените». Футболист позже прокомментировал, что он неидеальный и совершает ошибки.

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