Подростка будут судить за поджог камеры в СИЗО Новосибирска

Подросток поджег камеру в СИЗО Новосибирска и ударил
сотрудника ГУФСИН, когда его арестовали по решению суда, сообщает СУ СК РФ по
региону.
По данным следствия, в марте несовершеннолетний обвиняемый,
когда суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, поджог камеру в
СИЗО №1 Новосибирска. Он был переведен в камеру временного содержания.
После этого в камеру пришел сотрудник ГУФСИН России по
Новосибирской области для проведения профилактической беседы. Он застал несовершеннолетнего
лежащим на полу камеры, это нарушение режима нахождения в следственном
изоляторе.
На законное требование сотрудника встать с пола
несовершеннолетний, ударил сотрудника два раза кулаком в голову и тело. Уголовное
дело по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника
места содержания под стражей) направлено в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.