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Подростка будут судить за поджог камеры в СИЗО Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подросток поджег камеру в СИЗО Новосибирска и ударил сотрудника ГУФСИН, когда его арестовали по решению суда, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в марте несовершеннолетний обвиняемый, когда суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, поджог камеру в СИЗО №1 Новосибирска. Он был переведен в камеру временного содержания. 

После этого в камеру пришел сотрудник ГУФСИН России по Новосибирской области для проведения профилактической беседы. Он застал несовершеннолетнего лежащим на полу камеры, это нарушение режима нахождения в следственном изоляторе.

На законное требование сотрудника встать с пола несовершеннолетний, ударил сотрудника два раза кулаком в голову и тело. Уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей) направлено в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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