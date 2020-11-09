Появилось видео схода вагонов в Новосибирской области

Сход вагонов на станции Татарская в Новосибирской области в воскресенье на время парализовал движение по железной дороге, видео происшествия появилось в Сети.

Вечером в воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области при маневровых работах произошел сход с путей 30 вагонов грузового поезда и тепловоза, 16 вагонов из них опрокинулись. Никто не пострадал. Но ЧП задержало три пассажирских поезда дальнего следования более чем на три часа.

На видео, которое появилось в группе службы эвакуации «АСТ-54» «ВКонтакте», видны масштабы происшествия. Специалистам нужно было восстановить контактную сеть и полотно железной дороги, поднять упавшие вагоны, а также расчистить щебень из опрокинувшихся вагонов. Аварию ликвидировали сотрудники РЖД и ГУ МЧС по Новосибирской области.

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). За это виновному грозит штраф до 300 тысяч рублей, ограничение свободы или принудительные работы.