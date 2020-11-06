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Xiaomi представила мощный компьютер размером с кубик Рубика

Источник:
Ixbt.com
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Мини-ПК Ningmei Rubik's Cube Mini Computer Host
Фото: © xiaomiyoupin.com

Платформа коллективного финансирования Xiaomi Youpin представила миниатюрный персональный компьютер Ningmei Rubik's Cube Mini Computer Host размером с кубик Рубика. 

Мини-ПК имеет металлический корпус. Его габариты составляют 62 на 62 на 42 миллиметра, а масса равна 145 граммам. Самый маленький в мире мини-ПК Chuwi LarkBox имеет габариты 61 на 61 на 43 миллиметра, то есть новинка Xiaomi почти не уступает рекордсмену.

Ningmei Rubik's Cube Mini Computer Host оснащен четырехъядерным процессором Intel J4125 с максимальной частотой 2,7 гигагерца. Устройство также получило интегрированный графический процессор Intel UHD600 и до 8 гигабайт оперативной памяти.

Мини-ПК также оснащен твердотельным накопителем M.2 емкостью до 256 гигабайт, а конструкция с вентилятором довольно эффективно отводит тепло, сообщает Ixbt.com со ссылкой на Xiaomi.

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Портативный компьютер оснащен портом HDMI, который можно использовать для подключения мониторов, телевизоров и проекторов. Дисплей поддерживает вывод изображения разрешением 4K. Он также имеет USB-C, два порта USB 3.0, слот для карт памяти и аудиоразъем 3,5 мм. Он поддерживает соединение Bluetooth, а также двухдиапазонный Wi-Fi 2.4G / 5G.

Цена устройства начинается с отметки 150 долларов за версию с 6/128 гигабайт памяти, версия с 8/256 стоит 185 долларов, также есть специальная версия для фанатов Marvel за 200 долларов.

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