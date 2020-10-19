Xiaomi показала самую мощную беспроводную зарядку

Китайская компания Xiaomi представила уникальную технологию беспроводной зарядки, которая отличается рекордной мощностью 80 ватт.

Разработка после выхода станет самой мощной рынке. В частности, смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку, а недавно представленный iPhone 12 заряжается на мощности 15 ватт.

Создатели устройства уверяют, что технология Xiaomi способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10% за 1 минуту, 50% будет достигнуто за восемь минут, а полная зарядка потребует всего 19 минут.

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Инсайдеры полагают, что первым смартфоном, который способен заряжаться с такой мощностью, станет будущий флагман Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 875. Однако компания еще может пересмотреть свое решение до официального анонса.