НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Xiaomi показала самую мощную беспроводную зарядку

Источник:
Sibnet.ru
231 0
Фото: © кадр из видео

Китайская компания Xiaomi представила уникальную технологию беспроводной зарядки, которая отличается рекордной мощностью 80 ватт.

Разработка после выхода станет самой мощной рынке. В частности, смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку, а недавно представленный iPhone 12 заряжается на мощности 15 ватт.

Создатели устройства уверяют, что технология Xiaomi способна зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10% за 1 минуту, 50% будет достигнуто за восемь минут, а полная зарядка потребует всего 19 минут.

Инсайдеры полагают, что первым смартфоном, который способен заряжаться с такой мощностью, станет будущий флагман Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 875. Однако компания еще может пересмотреть свое решение до официального анонса.

Еще по теме
Google Assistant научился узнавать насвистанные песни
Умную колонку оснастили понимающими глазами
Рассекречен флагман Huawei Mate 40 Pro
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал «непростой» экономическую ситуацию
•
Украина пригрозила «Газпрому» новым ударом
•
Экипаж МКС устранил утечку воздуха
•
Холодная вода оказалась лекарством
Подробности
•
Кудрин призвал власти распечатать кубышку
•
Каким будет цифровой рубль?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
•
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
Как это работает
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
Сибирь 19.10.2020 20:28
Виссариона отправили на психиатрическую экспертизу в Москву
Сибирь 19.10.2020 17:05
Убийство из 90-х раскрыли в Новосибирске
Сибирь 19.10.2020 16:51
Роддом №4 в Томске сделали COVID-госпиталем
Сибирь 19.10.2020 16:20
Самое популярное
Найдено опасное последствие заражения коронавирусом
5272
Определена самая сексуальная женщина России
4785
Участница «Голоса» поставила в неловкое положение наставников шоу
4038
Томичка выступит в шоу «Танцы» с номером в стиле Pole Dance
3476
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал «непростой» экономическую ситуацию
•
Украина пригрозила «Газпрому» новым ударом
•
Экипаж МКС устранил утечку воздуха
•
Холодная вода оказалась лекарством
Как это работает
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Эрдоган отказался считать Крым российским
60
Навального нашли на немецком курорте
37
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
36
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
27
Курс на 90: как изменится цена доллара к концу года?
24