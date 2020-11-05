Вырубка и пожары уничтожили равные площади лесов в Красноярском крае

Международный коллектив ученых, в том числе исследователь из Красноярска, на основе спутниковых снимков выяснил, что в Красноярском крае и Томской области площади вырубленных и сгоревших лесов сравнимы, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Коллектив ученых из США, Финляндии и России, в состав которого входит исследователь Красноярского научного центра СО РАН, с помощью спутниковой информации оценил изменения, связанные с использованием человеком территорий Сибири и Дальнего Востока, которые произошли с 1975 по 2010 годы.

Исследователи выяснили, что за 35 лет увеличилось количество второстепенных дорог, особенно в удаленных от жилья, лесных регионах Дальнего Востока. Предположительно, это связано со строительством постоянных или временных дорог для транспортировки древесины из мест лесозаготовок, включая незаконные рубки.

Ученые также сравнили воздействия пожаров и лесозаготовок. Пожары были главным фактором, который существенно изменял облик лесов за прошедшие годы. Однако для некоторых районах, например, Томской области и Красноярского края, территории, попавшие под вырубку, были сравнимы по площади с выгоревшими.